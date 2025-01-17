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Milli sporcu Bengisu Avcı'dan dünya rekoru

Milli sporcu Bengisu Avcı'dan dünya rekoru

Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2.52.77'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Deniz Kayadelen de 500 metrede birincilik, 100 metre serbestte ise üçüncülük elde etti.

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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğu 200 metre karışıkta dünya rekoru kırdı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bengisu Avcı'nın şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaştığı 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırdığı belirtildi.

48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına İrem Damar ile Deniz Kayadelen'in de mücadele ettiği bildirildi. Deniz Kayadelen'in 35-39 yaş 500 metrede ilk sırada yer aldığı, 100 metre serbestte ise üçüncülük elde ettiği aktarıldı.

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