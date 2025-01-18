BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

85 yaşındaki adam dehşet saçtı!

85 yaşındaki adam dehşet saçtı!

 Mardin'in Mazıdağı ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Kırsal Atalar Mahallesi'nde eşi Latife K'yi (80) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali K’nin (85) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlçede önceki gün Ali K. evde uyuduğu sırada eşi Latife K'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Latife K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'de bir otelde çıkan yangın çıktı! Yaralılar var
Ataşehir'de bir otelde çıkan yangın çıktı! Yaralılar var
İnternet üzerinden 500 milyon TL'lik vurgun!
İnternet üzerinden 500 milyon TL'lik vurgun!
Los Angeles diken üstünde! Santa Ana rüzgarları...
Los Angeles diken üstünde! Santa Ana rüzgarları...
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını onayladı
Fahrettin Altun: Türkiye istikrar ihraç eden bir güç
Fahrettin Altun: Türkiye istikrar ihraç eden bir güç
Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş!
Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş!
Milli sporcu Bengisu Avcı'dan dünya rekoru
Milli sporcu Bengisu Avcı'dan dünya rekoru
Yunanistan'da Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor
Yunanistan'da Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor
Trump'ın yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacak
Trump'ın yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre binasında yapılacak
Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon ve faiz açıklaması!
Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon ve faiz açıklaması!
Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 yaralı
Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 yaralı
Gribal enfeksiyon arttı mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Gribal enfeksiyon arttı mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!