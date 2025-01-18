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Ataşehir'de bir otelde çıkan yangın çıktı! Yaralılar var

Ataşehir'de bir otelde çıkan yangın çıktı! Yaralılar var

 İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otelin tüm katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi. Yangında yaralanan 3'ü ağır 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Bu arada, durumu ağır yaralılardan birisine sağlık ekiplerinin ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

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