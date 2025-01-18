İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail hükümeti, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail Güvenlik Kabinesi de anlaşmayı destekleyerek hükümete ateşkesi uygulama tavsiyesinde bulundu.Abone ol
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Hamas anlaştı" diyerek duyurduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili İsrail hükümeti kararını verdi.
Ateşkes anlaşması onaylandı
İsrail medyasında yer alan son dakika haberlerine göre, İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasını içeren anlaşmayı onayladı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de Hamas'la varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onaylayarak hükümete "ateşkesi onaylama" tavsiyesinde bulunmuştu.