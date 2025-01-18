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Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı! Sevgilisi ile annesini vurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evliliğe izin çıkmadı, dehşet saçtı! Sevgilisi ile annesini vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tüfekle vurulan anne ve kızı ağır yaralandı, yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre,  dün akşam saatlerinde anne D.Ş. (50) ile kızı Ş.Ş. (17) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Y.K. (29) ve H.K'yi (29) tespit etti.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu zanlıları saklandıkları ormanlık alanda pompalı tüfekle yakaladı.

İfadesinde söyledi

Şüphelilerden Y.K'nin ilk ifadesinde Ş.Ş. ile evlenmek istediğini, kızın ailesinin evliliklerine karşı çıkması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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