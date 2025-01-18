Galatasaray puan kaybetti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirirken şampiyonluk yarışını yorumladı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir şekilde sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmasının ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

Galatasaray'ın maçı kaybetmesinin çok büyük sürpriz olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu." dedi.

Şampiyonluk yarışına değinen Dilmen, "Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin de hesapları Galatasaray'ın puan kaybı üzerineydi ama bu maç değil bence. Beklenmedik puan kaybı da yarınki Adana Demirspor maçını en az dört farklı galibiyete götüreceğinin göstergesi oldu" dedi.

Fenerbahçeli oyuncuların, Galatasaray'ın puan kaybı sonrası ruh hallerini tarif eden Rıdvan Dilmen, "Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak." açıklaması geldi.

Dilmen ayrıca, "Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanı rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.