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Prim borcu olanlara iyi haber! Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Prim borcu olanlara iyi haber! Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu bulunanlar, ilgili kanun uyarınca sağlık hizmeti alamıyor ancak borcu bulunan kişilerin geçici sürelerle sağlık hizmeti almalarının önü açılıyor.

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Son olarak, borcu bulunanların sağlık hizmeti alabilmesiyle ilgili süre 31 Aralık 2024’te sona ermişti. Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre yeni karar ile birlikte, prim borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerde sağlık hizmeti alabilecek.

GSS primi 780,17 lira

Bu arada, GSS primini kendisi ödeyenler, 2025 yılında aylık 780,17 lira prim ödemek durumunda. Ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Ödeme gücü olmadığının tespiti için de kişilerin gelir testi yaptırması zorunlu. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, kişinin prim ödemesi gerekmiyor. 

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