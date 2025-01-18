İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden gece yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.