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İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden gece yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

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