Rıza Akpolat'ın yerine kim gelecek? Üç isim öne çıkıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi, 23 Ocak Perşembe günü belediye başkan vekilini seçecek.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, beraberindeki 7 şüpheliyle birlikte memur tutukluların bulunduğu Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı Rıza Akpolat’ın Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Başkanlık seçimi için 3 isim öne çıkıyor

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre yaşanan gelişmeler üzerine CHP örgütünde Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili'nin kim olacağı konuşulmaya başlandı. Kulislerde Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 23 Ocak Perşembe günü toplanacağı ve başkanı seçeceği konuşuluyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman’ın Beşiktaş’ın yeni başkan vekili olmak için aday olacağı iddialar arasında.

CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in de adaylardan Ömer Rasim Şişman'ı desteklediği belirtiliyor.

3 ismin başkanlığa adaylığı konuşulurken CHP kulislerinde öne çıkan ilk isim Ali Rıza Yılmaz, parti tecrübesi ve yaşı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yılmaz’ı isteyeceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

Öte yandan Rıza Akpolat’ın belediye vekilliği koltuğuna önerdiği ismin de İlker Uluer olduğu Rıza Akpolat’a yakın olan isimlerin Uluer’i seçeceği de iddialar arasında.