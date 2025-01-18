İstanbul’da evlilik kredisine 48 saatte kaç kişi başvurdu? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere yönelik deprem bölgesinde başlattıkları evlilik kredisi uygulamasını tüm ülkeye yaygınlaştırdıklarını hatırlatarak İstanbul'da sadece 48 saatte 3 bin 500'den fazla gencin başvuru yaptığını söyledi.

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Göktaş, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bahçelievler'deki enerjinin çok yüksek olduğunu, kongrenin adeta bir il kongresi havasında geçtiğini kaydetti.

Göktaş, 23 yıldır aynı heyecan ve coşkuyla gece-gündüz demeden çalışıldığını belirterek "AK Belediyecilikle yıllardır olduğu gibi şimdiden sonra da eser ve hizmet siyaseti için durmadan, yorulmadan, gece-gündüz demeden çalıştınız, çalışmaya da devam ediyorsunuz. Ben her birinize ailenizden, çevrenizden fedakarlık ederek Cumhurbaşkanı'mızın yolunda yürüdüğünüz için, bu kutlu davada durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla devam ettiğiniz için, 'Durmak yok, yola devam.' dediğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz." sözünü hatırlatan Göktaş, AK Parti'nin bugün Türkiye'nin en güçlü siyasi partisi olduğunu ve en fazla üyeye sahip bulunduğunu vurguladı.

AK Parti'nin sadece Türk milletinin değil, tüm mazlum ve mağdur milletlerin de umudu olduğuna değinen Göktaş, "Dün ensar olup kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimiz özgür oldular. Bugün yaşadığı zulümden sonra Filistin de inşallah özgürlüğüne koşuyor. İlan edilen ateşkes, barış ve istikrarın sağlanmasında hepimize umut oluyor. Topraklarını ve özgürlüklerini büyük bir cesaretle koruyan Filistin'in kadınlarına, çocuklarına, tüm halkına selam olsun." dedi.

Göktaş, AK Parti'nin milletin her anında yanında olduğunu, eser ve hizmet siyasetiyle ilk günkü aşkla Bahçelievler'deki değişime şahitlik ettiklerini belirterek "Algı belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik, eser belediyeciliği. Çocuklar, gençler, kadınlar için yılmadan, yorulmadan çalışan çok şükür güzel belediye başkanlarımız var. İstanbul'a çok daha güzel hizmetleri önümüzdeki dönemde bu heyecanla, bu coşkuyla inşallah getireceğiz. İnanıyorum ki Bahçelievler’de olduğu gibi İstanbul'da da Türkiye Yüzyılı şehirleri vizyonumuzla daha büyük işler yapılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i ''Aile Yılı'' ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. 'Ailemiz geleceğimiz.' dedik. İlk müjdeleri de çok şükür Cumhurbaşkanı'mız verdi. Biliyorsunuz evlenecek gençlere deprem bölgesinde başlattığımız evlilik kredisini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. İstanbul'da da 3 bin 500'den fazla gencimiz sadece 48 saatte evlilik kredimize başvurdu. İnşallah önümüzdeki dönemde de İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar, gençler ve çocuklar için güzel hizmetler vereceklerini kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılımızda da 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla büyük Türkiye ailesi yolunda AK Parti ailemizle beraber durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ihtişamlı günlere kavuşturacak kadrolar bu salonda. Ben bu heyecanı gördüm. Önümüzdeki dönemde bu büyük coşkuyu tüm İstanbul'a yaygınlaştıracağımıza yürekten inanıyorum. 8'inci kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, parti üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıklarken 2025 yılında yeni evlenecek çiftlere de müjde vermişti.

Erdoğan "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Faizsiz kredinin şartları neler?