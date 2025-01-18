BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  GÜNCEL

Gelir İdaresi'nden, "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" haberine açıklama

Gelir İdaresi'nden, "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" haberine açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in meyve bahçelerine denetim yaptırdığı" yönündeki haberlerin yanıltıcı olduğunu bildirerek, "İlgili bölgede ihbar üzerine inceleme ve yoklama yapıldı. Bu tip ihbarlar hiçbir şekilde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mıza gelmez, ihbar ve şikayetler kendi mekanizması içerisinde merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır." ifadesini kullandı.

Abone ol

GİB'den yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" başlıklı haberin kamuoyunu yanlış ve eksik bilgilerle yanıltmak üzere bilinçli yazıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin alınan ihbarda, mükellefin işletme büyüklüğünü aşacak sayıda meyve ağacı bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İlgili bölgede ihbar üzerine inceleme ve yoklama yapıldı. Bu tip ihbarlar hiçbir şekilde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mıza gelmez, ihbar ve şikayetler kendi mekanizması içerisinde merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Adil rekabet için denetim yapıldı

Açıklamada, ihbarın ardından tespitler için gereğinin yerine getirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tespitlerde, haberde belirtildiği üzere mükellefin arazisinde 2 bin değil işletme büyüklüğü sınırını aşan 7 binin üzerinde elma ağacı olduğu belirlenmiş, diğer çiftçilerimizin mağdur olmaması ve üreticilerimiz arasındaki rekabetin adil şekilde korunması için söz konusu denetim gerçekleşmiştir."

GİB'in burada en temel amacının kayıt dışılığı önleyerek mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, bu bölgede haberde adı gecen mükellefin yanında işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan diğer mükellefler nezdinde de denetim ve yoklamaların gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Hukuki haklar kullanılacak

Açıklamada, GİB'in ve ilgili birimlerin vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek ve incelemekle yükümlü olduğu vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler, adil ve şeffaf bir vergi denetimi sağlama amacı da taşımaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında anlaşılmaktadır ki gazete Gelir İdaresinden doğru bilgiye ulaşma gereği bile duymadan çiftçilerimiz üzerinden sadece algı operasyonu amacıyla haberi kaleme almıştır, kamuoyunu yanıltıcı habere ilişkin hukuki hakkımızı kullanacağız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı
Foto Galeri 24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Salmonella enfeksiyonu ölümcül olabilir! Ne yediğinize dikkat edin!
Salmonella enfeksiyonu ölümcül olabilir! Ne yediğinize dikkat edin!
“TRT World Citizen Ödülleri” altıncı kez sahiplerini buldu
“TRT World Citizen Ödülleri” altıncı kez sahiplerini buldu
Satılık daire ilanına yazılan not pes dedirtti
Satılık daire ilanına yazılan not pes dedirtti
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti
İstanbul’da evlilik kredisine 48 saatte kaç kişi başvurdu? Bakan Göktaş açıkladı
İstanbul’da evlilik kredisine 48 saatte kaç kişi başvurdu? Bakan Göktaş açıkladı
Beyoğlu'nda 'sucu'ya polis operasyonu: Dükkanında sahte içki üretiyormuş!
Beyoğlu'nda 'sucu'ya polis operasyonu: Dükkanında sahte içki üretiyormuş!
MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor
MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor
Rıza Akpolat'ın yerine kim gelecek? Üç isim öne çıkıyor
Rıza Akpolat'ın yerine kim gelecek? Üç isim öne çıkıyor
Fenerbahçe Adana Demirspor'a konuk olacak: Amrabat döndü, 4 eksik var
Fenerbahçe Adana Demirspor'a konuk olacak: Amrabat döndü, 4 eksik var
Galatasaray puan kaybetti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası
Galatasaray puan kaybetti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası
Gazze'de ateşkes onaylandı esir takası başlıyor! İlk aşamada...
Gazze'de ateşkes onaylandı esir takası başlıyor! İlk aşamada...