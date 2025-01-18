Salmonella enfeksiyonu ölümcül olabilir! Ne yediğinize dikkat edin!

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirmesi gözleri özensiz hazırlanan gıdaların tüketimine çevirdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bakterinin tehlikelerine dikkat çekerek, gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor. İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan vefat, bu bakterinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlattı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, Salmonella’nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Salmonella nedir ve nasıl bulaşır?

Salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirten Prof. Dr. Esin Korkut, “Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir.” dedi.

Belirtiler ve tedavi yöntemleri

Salmonella’nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Korkut, “Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir.” diye konuştu.

Gıda hijyenine dikkat edilmeli

Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esin Korkut, sözlerini şöyle tamamladı: “El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır.”