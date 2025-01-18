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Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Eski MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü hastanede 16 Ocak'ta yaşamını yitiren 76 yaşındaki Kırkpınar için İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırkpınar'ın kardeşi İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kırkpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Yusuf Kırkpınar, 21. dönemde MHP'den İzmir milletvekili seçildi. Kırkpınar, evli ve 5 çocuk babasıydı.

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