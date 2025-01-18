Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi öncesi Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. Çok çalışmaya var mıyız? İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. (Muhalefete) Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil. Bunlar herhalde orta hakemliği falan yapamadılar, olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların ellerine de birer kırmızı kart tutuştururuz yola devam ederiz. Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti’ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Adana'yı ve Adanalı kardeşlerimi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Allah'ına kurban Adana. Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdediyorum. Sizlerin şahsında Adana'nın dört bir yanında yaşayan kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum.

AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu coğrafyadaki Yemen, Sarıkamış, Avşar ağıtları Adana'nın nasıl bir ruh derinliği olduğunun şahitleridir. Adana şehitler yurdudur. Adana civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değildir, Kırım'dır Ahıska'dır.

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

"Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynuyorlar"

Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak 'bu iş tamam' diyemeyiz. AK Parti'nin hiçbir mensubu sadece başkalarının zaaflarından medet umarak armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemez.

"İnancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik"

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu. Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.

Gazze'de ateşkes

İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle.

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

Ayrıntılar gelecek...