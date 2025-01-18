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Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı, Sinop'ta ise fırtına uyarısında bulundu.

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Meteorolojinden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Sinop'un kuzeyinde, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı değerlendiriliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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