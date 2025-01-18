Narin cinayeti! Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme

"Yüksel 'Salim yaptı' dedi"

Dava sonrasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. Önceki açıklamasında Eryılmaz, "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi" ifadelerini kullanmıştı.