Türkiye gündemi tv100’den takip etti! İzlenme payı artan tek kanal oldu

tv100, 'Habercilikte Öncüyüz' sloganı ile yoluna devam ediyor. Her geçen gün başarılarına yeni bir başarı daha ekleyen tv100 Türkiye’de haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu.

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Habercilikte, doğrulukta, rekabette, yenilikte öncü olan tv100 haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu.

Hiçbir yerde olmayan özel haberler, kritik dosyalar, olay yerinden sıcak bağlantılar, son dakika gelişmeleri... Türkiye anbean gelişmeleri tv100'den takip etti.

tv100 diğer haber kanallarını geride bıraktı

Büyük bir yarış içerisinde olan haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. Diğer haber kanallarının tamamının 2023 yılına oranla izlenme verileri düştü ancak tv100 tüm haber kanallarını geride bıraktı.

Televizyon İzleme Araştırmaları şirketi ve kantar verilerine göre tüm hedef kitleler ve zaman dilimlerinde yükseliş gösteren tek haber kanalı tv100 oldu.