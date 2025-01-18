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Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı

 Güngören'de, pet şişelere doldurduğu sahte içkiyi aracıyla dolaşarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

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Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin araç içerisinden sahte içki satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler, şüphelinin pet su şişelerine doldurduğu sahte içkiyi otomobilinin bagajından çıkartarak sattığını tespit etti.

Şüpheli, otomobilinin başında polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 9 şişe sahte içki ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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