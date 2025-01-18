İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi için yeni bir proje hazırladı. Parçalı tavuk eti satışı için yönetmeliğin değişmesini isteyen kasaplar böylece fiyatların yüzde 30 düşebileceğini söylüyor.

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Son 4 yılda fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında tavuk eti de yer alıyor. İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi için yeni bir proje hazırladı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİRSE FİYATLAR YÜZDE 30 DÜŞER

Fiyatların yüzde 30 düşebileceğini söyleyen İstanbul Kasaplar Odası yetkilileri Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan parçalı tavuk eti satışı için yönetmeliğin değişmesini istiyor.

Yönetmeliğe göre mahalle kasapları tavuk etinin ya bütün ya da entegre tesiste parçalanmış ve paketlenmiş şekilde satabiliyor.

KASAPLAR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

Kasaplar gıda enflasyonuna ve yaklaşan Ramazan ayına dikkat çekerek yönetmeliğin değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, "Eğer biz kasap esnafı olarak Ramazan’dan önce bu izni alabilirsek tavuk etinde yüzde 20-30 zam değil indirim yapacağız” dedi.

MEVCUT YÖNETMELİK HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası üyeleri “Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum” kampanyası başlattı. Seslerini Tarım ve Orman Bakanlığına duyurmak isteyen kasaplar mevcut yönetmeliğin haksız rekabete de yol açtığını vurguluyor.

"UCUZ TAVUK SATILABİLİR"

Fatih Tavukçu, “Biz bütün tavuğu alıp, göğüs, but, baget olarak parçaladığımız zaman maliyetimizi çok aşağıya çekecek. Halkımız daha ucuz tavuğa ulaşmış olacak. Tüm mahalle esnafları marketlerle rekabet edebilirse büyük faydası olur” diye konuştu.

Mevcut yönetmelikte Salmonella bakterisi riski nedeniyle kasapların parçalamasına izin verilmiyor.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Burada çok ciddi anlamda yanlış bir bakış açıcı söz konusu. Kasaplarda bunu ete bulaştırma söz konusu.” dedi.

KAYNAK: NTV