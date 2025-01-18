Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı süreci açıklaması: "Kazanan tüm Türkiye olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeyle devam eden sürecin nihai aşamaya yaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacaktır.” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mersin'de tekrar sizinle buluşmayı nasip eden Rabbime hamdüsenalar olsun diyorum. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da bizler ürettik. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mersin'de sinesine gelen hiç kimseyi Yörük diyerek küçümsememiş, Kürt diyerek ötekileştirmemiş, Arap diyerek dışlamamış, Suriyeli diyerek hakir görmemiş, şu şehirden, bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır. Çünkü burası medeniyetler yatağı.

Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız? Mersin Türkiye Yüzyılı'nda adından daha çok söz ettirecek. Seçim sonuçlarının sebebini Mersinli'de değil kendimizde arıyoruz. Demek ki daha çok çalışmamız, ter dökmemiz gerekiyor.

Tek parti faşizminin tahrip edici baskıcı politikasının ağır bedellerini ödedik. Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı.

Rahmetli Özal bu oyunu fark edip siyasi ve ekonomik reformlarla ülkemizi asli istikametine çevirmek istediyse de kirli oyunlarla başa çıkamadı. Merhum Özal'a neler yapıldığını hangi iftiraların atıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi.

Bölücü örgütünden FETÖ'süne hatta sınırlarımıza dayanan DEAŞ’ına kadar envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün hiçbir ahlaki ve akılcı gerekçesi olmayan çukur eylemlerini hatırlayın.

FETÖ'nün önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, tehditleri, ambargoları, tuzakları hatırlayın.

Milletimizle kal kalbe verip alçak hesapları boşa çıkardık. Milletimizin bu güçlü desteği mesuliyetimizi artırmaktadır.

"YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur"

Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Bilhassa ülkenin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız.

"100 yıllık oyun bozuluyor"

Avrupa'dan yükselen çatlak seslere ise aldırış etmiyoruz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra gelip bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Böl-parçala-yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır.

"Kazanan tüm Türkiye olacak"

Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacaktır. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir.

Artık yeni hayaller kurma, yeni projeleri hayata geçirme, yeni şeyler söyleme, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar istiyoruz, güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımız da kapımız da yüreğimiz de açıktır. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlar da hiç kusura bakmasınlar artık kimseye bunları yutturamazlar, kimseyi kandıramazlar, kimsenin zihnini ve kalbini bulandıramazlar.

Mersin'e son 22 yılda 624 milyar lira tutarında yatırım yaptık."