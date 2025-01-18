BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  DÜNYA

Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad rejiminin devrildiği aralık ayının başında bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Abone ol

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Muhalifler karşısında Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçarak Rusya'da sığınmacı oldu.

DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Yaklaşık aylık süreç boyunca başka ülkelere sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

GERİ DÖNENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

200 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Aralık ayının başından bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildiren Grandi, İsrail'in saldırıları nedeniyle de geçen yıl Lübnan'daki yaklaşık 500 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü kaydetti.

"İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Grandi, "Yakında Suriye'yi ve komşu ülkeleri ziyaret edeceğim. BMMYK geri dönen mültecilere ve ev sahibi topluluklara desteğini artırıyor." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, mülteci dönüşlerine yönelik çalışmaların hızlandığını vurgularken, bölgedeki insani yardımın da artacağını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı süreci açıklaması: "Kazanan tüm Türkiye olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı süreci açıklaması: "Kazanan tüm Türkiye olacaktır"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkesten memnunuz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkesten memnunuz
Hakkari'de kahreden olay! 12 yaşındaki Eslem'i sahipsiz köpekler öldürdü
Hakkari'de kahreden olay! 12 yaşındaki Eslem'i sahipsiz köpekler öldürdü
Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı
Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı
Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı
Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı
Süper Lig'de Rams Başakşehir Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Ghezzal penaltı kaçırdı
Süper Lig'de Rams Başakşehir Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Ghezzal penaltı kaçırdı
Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
Türkiye gündemi tv100’den takip etti! İzlenme payı artan tek kanal oldu
Türkiye gündemi tv100’den takip etti! İzlenme payı artan tek kanal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişi kıramadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Gazze'nin direnişi kıramadı
Türk yükseköğretim sistemine Avrupa Komisyonu'ndan tam not
Türk yükseköğretim sistemine Avrupa Komisyonu'ndan tam not
‘Sıfır atık mavi’ birinci eylem planı tamamlandı
‘Sıfır atık mavi’ birinci eylem planı tamamlandı