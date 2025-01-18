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Wilfried Zaha, MLS takımlarından Charlotte FC ile anlaşmaya vardı

Wilfried Zaha, MLS takımlarından Charlotte FC ile anlaşmaya vardı

Sezonu Fransa'nın Lyon takımında kiralık olarak geçiren Wilfried Zaha, MLS takımlarından Charlotte FC ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın, MLS takımıyla görüşmelerinin sonuçlandığı aktarıldı.

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Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Lyon takımına kiraladığı Wilfried Zaha, yeni takımıyla anlaşma aşamasına geldi.

Zaha, MLS takımlarından Charlotte FC'ye transfer olmaya yakın.

GALATASARAY ANLAŞTI!

TRT Spor'da yer alan haberde; Wilfried Zaha'nın transferi için MLS ekibinin Galatasaray ve futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtildi.

Wilfried Zaha'nın Charlotte FC'ye 1.5 yıllığına imza atacağı ifade edildi.

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