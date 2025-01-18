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Beşiktaş - Samsunspor Maçı (Canlı)

Beşiktaş - Samsunspor Maçı (Canlı)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor.

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Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR (CANLI SKOR)

Ligde bu müsabakaya çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar; topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer alıyordu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennaser, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşamıştı. 

Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrılmıştı.

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