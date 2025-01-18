BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: Nehrin ortasında boğulursun

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: Nehrin ortasında boğulursun

Uzun zaman sonra X hesabından bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, akrep-kurbağa hikayesi üzerinden Özgür Özel'i hedef aldı ve "Kıssadan hisse" diyerek "Adalet kavgamız devam edecek" dedi.

Abone ol

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden uzun zaman süren sessizliğini bozdu. Daha önce siyasette normalleşme adımlarına karşı çıkan ve Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, kıssadan hisse bir hikaye anlattı.

Kılıçdaroğlu hikayesinde Özgür Özel'in attığı adımlara vurgu yaparak, "normalleşirsen boğulursun" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun masasında "adalet, yürüyüş ve savunma" kitaplarının da olması dikkati çekti.

"MEŞHUR AKREP - KURBAĞA HİKAYESİ VARDIR"

Sözlerine X üzerinden paylaştığı videoda "Sevgili dostlar; hepinizin bildiği çok meşhur akrep ve kurbağa hikayesi vardır." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu devamında ise "Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye çalışan kurbağayı sokarak öldürür. Cevaben "ben akrebim tabiatım bu der." Kısadan hisse." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Özel'e gönderme yaptığı asıl sözler ise videonun devamındaydı...

"ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞIRSAN..."

Kılıçdaroğlu videonun devamında şöyle dedi:

Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler döner senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.

"ADALET KAVGAMIZ DEVAM EDECEK"

Sevgili kardeşlerim unutmayalım ki; gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. 

Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Solskjaer, Beşiktaş'tan ilk olarak eski öğrencisini istedi
Solskjaer, Beşiktaş'tan ilk olarak eski öğrencisini istedi
Kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi için yeni bir proje hazırladı
Kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi için yeni bir proje hazırladı
Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü
Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı süreci açıklaması: "Kazanan tüm Türkiye olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı süreci açıklaması: "Kazanan tüm Türkiye olacaktır"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkesten memnunuz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkesten memnunuz
Hakkari'de kahreden olay! 12 yaşındaki Eslem'i sahipsiz köpekler öldürdü
Hakkari'de kahreden olay! 12 yaşındaki Eslem'i sahipsiz köpekler öldürdü
Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı
Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı
Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı
Pet şişelere doldurmuş! Pes aracıyla dolaşarak satarken yakalandı
Süper Lig'de Rams Başakşehir Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Ghezzal penaltı kaçırdı
Süper Lig'de Rams Başakşehir Çaykur Rizespor'u mağlup etti! Ghezzal penaltı kaçırdı
Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Yusuf Kırkpınar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
Türkiye gündemi tv100’den takip etti! İzlenme payı artan tek kanal oldu
Türkiye gündemi tv100’den takip etti! İzlenme payı artan tek kanal oldu