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Çin'i sevindiren haber: Yünnan eyaletinde keşfedildi!

Çin'i sevindiren haber: Yünnan eyaletinde keşfedildi!

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiği bildirildi.

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Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma Kurumunun WeChat hesabından yapılan paylaşımda, keşfin Çin'in bu alandaki avantajını güçlendireceği belirtildi.

Yaklaşık 1,15 milyon tonluk rezervin 470 bin tonunun praseodimyum ve neodimyum gibi nadir toprak elementlerini içerdiği tahmin ediliyor.

Bakanlığın paylaşımında, keşfin, "Çin'in nadir toprak elementleri alanındaki avantajını güçlendireceği, endüstri zincirini geliştireceği ve orta ile ağır nadir metallerdeki stratejik hakimiyetini perçinleyeceği" kaydedildi.

ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ KONUMUNDA

Çin 17 metal oksitin yer aldığı nadir toprak elementlerinde 44 milyon ton rezervle dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Nadir metallerin yaklaşık yüzde 70'ini üreten Çin, küresel işleme kapasitesinin yüzde 85'ini oluşturuyor.

Sanayide ileri teknoloji cihaz ve donanımların üretiminde kritik önemi olan nadir metaller, son dönemde uluslararası alanda, özellikle de ABD ile Çin arasındaki rekabet alanı olarak öne çıkıyor.

ABD'nin çip alanında Çinli üreticilere yönelik kısıtlamalarına karşılık olarak Çin de kontrolündeki bu madenlerin ihracatına kısıtlamalar getiriyor.

Pekin yönetimi, çip yapımında kullanılan galyum ve germanyumun ihracatını 1 Ağustos 2023'ten itibaren kısıtlama kararı almıştı. Öte yandan, elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit ve türev ürünlerinin ihracatı da 1 Aralık 2023'ten itibaren izne tabi kılınmıştı.

Nadir metallerin işlenmesine yönelik bazı teknolojilerin ihracatı da 23 Aralık 2023'te yasaklanmıştı.

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