İsrail'de ateşkes depremi! Koalisyon liderlerinden istifa kararı!

İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından koalisyon hükümetinin liderlerinden aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in istifa edeceği bildirildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması ardından Tel Aviv'deki koalisyon hükümetinde deprem etkisi oluşturdu.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SERT MESAJ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump göreve başlamadan hemen önce, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Orta Doğu özel temsilcisi adayı Steve Witkoff aracılığıyla "sert bir mesaj" ileterek ateşkes baskısı yaptığı öğrenildi. Trump'ın baskısı sonrası ateşkes müzakerelerinde somut adımlar atıldığı ortaya çıktı.

Hamas'ın da anlaşmayı kabul etmesinin ardından Trump, "İsrail ve Hamas anlaştı" diyerek Gazze'de ateşkes sağlandığını tüm dünyaya duyurmuştu.

Netanyahu'nun çaresizce onaylamak zorunda kaldığı Gazze'de ateşkes anlaşması, Tel Aviv hükümetini ise adeta çatırdattı.

BEN-GVİR VE BAKANLARI İSTİFA EDECEK

Ateşkes anlaşmasına karşı çıkarak sert bir açıklama yayınlayan hükümet ortaklarından Yahudi Gücü Partisi partisinin lideri Ben Gvir ve bakanları, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifa edecek.

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yarın sabah Otzma Yehudit partisi hükümetten ve koalisyondan istifa mektuplarını sunacak. Bakanlar Ben Gvir, Vaserlauf ve Eliyahu'nun yanı sıra MK'lerin komite başkanları Vogel, Vahar-Malech ve MK Kreuzer görevlerinden ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Hükümet ortaklarından bir diğer ismi aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ateşkes sonrası yaptığı ilk açıklamasında Netanyahu hükümetini desteklemeye devam edeceğini belirtmişti.

'SAVAŞMAYAN BİR HÜKÜMETTE OTURMAYACAĞIZ'

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Esirlerin geri gelmesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı başlatılması gerektiğini savunan Smotrich, "Savaşa son verip Hamas'a karşı mutlak zafer elde edene kadar savaşmayan bir hükümette oturmayacağız" diyerek istifa edebileceğini ima etti.