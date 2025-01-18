Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Bu durumda devam etmeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın başlaması beklenen ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada; "Serbest bırakılacak rehinelerin listesi elimize ulaşmadan ateşkes olmayacak." dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yarın yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti ve ateşkesin 'serbest bırakılacak rehinelerin listesi ellerine ulaşmadan olmayacağını' belirtti.

İsrail Başbakanı, "Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir." dedi.

"SORUMLULUK HAMAS'TA"

Netanyahu ayrıca "İsrail ateşkes anlaşmasını çiğnemiyor. Sorumluluk Hamas'ta" diyerek yaşanan durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili ise; "Hamas 33 rehinenin listesini teslim etmedi. Katar Başbakanı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uygun hareket etmesini sağlamalı. Hamas'ın anlaşmanın ilkelerini bozmamasından Katar sorumludur." dedi.