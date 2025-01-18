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Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titiz bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem Teker, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eslem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Eslem'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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