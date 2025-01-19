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Safiye Soyman'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur itirafı!

Safiye Soyman'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur itirafı!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile bir anısını anlattı. Soyman, Ferdi Tayfur'un kendisine yaptığı anlamlı jesti anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur'un ardından bir açıklama da Safiye Soyman'dan geldi.

"ŞARKISINI HARUN'A HEDİYE ETTİ"

Kıbrıs Türk mikrofonlarına Ferdi Tayfur ile ilgili konuşan Soyman, "Geçen yıl Bu Zamanlar şarkısını aldım kendisinden ve oğlum Harun'a hediye etti. Onun için 'Ne demek? Hemen' diyerekten verdi sağ olsun. Bir gram, Ahmet Selçuk İlkan olsun, o olsun beş kuruş almadan hediye etti. Her zaman da söylemiştir okuyabilirsin diye" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN VEFATINDA BENİ İKİ KERE ARADI"

"Ferdi Tayfur'u ölmeden bir hafta önce aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim kendisine" diyen Soyman, "Çocuğumun vefatında beni aradı özellikle kendi birebir baş sağlığı diledi. İki kere aradı. Onu hiçbir zaman unutamayacağım" şeklinde konuştu.

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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