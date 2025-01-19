Konutta kazandıran 16 il: Anadolu illerinde yükseliş trendi

Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 10,40 oranında reel düşüş yaşadı. Ancak 16 ilde konut fiyatları enflasyonun üzerinde artarak yatırımcısına kazandırdı. Bingöl yüzde 67,34'lük oranla listenin birinci sırasında yerini aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2024 yılı Konut Fiyat Endeksi, konut piyasasında önemli veriler ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, konut fiyatları 2024 yılını nominal olarak yüzde 29,40 değer artışıyla tamamlarken, yüzde 44,38 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon dikkate alındığında, konut fiyatlarında Türkiye genelinde yüzde 10,40 oranında reel kayıp yaşandı.

16 İL REEL DEĞER ARTIŞI SAĞLADI

Merkez Bankası'nın il bazında açıkladığı verilere göre, 2024 yılında yalnızca 16 ilde konut fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşerek reel kazanç sağladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, alıcılarına ve yatırımcılarına reel kazanç sağlayan bu iller ve konut fiyatlarındaki yıllık artış oranları şu şekilde sıralandı:

Bingöl: Yüzde 67,34

Kilis: Yüzde 62,57

Siirt: Yüzde 58,16

Şırnak: Yüzde 57,41

Çankırı: Yüzde 55,16

Iğdır: Yüzde 53,35

Elazığ: Yüzde 51,75

Ordu: Yüzde 51,46

Niğde: Yüzde 50,97

Erzincan: Yüzde 50,96

Bitlis: Yüzde 48,67

Kütahya: Yüzde 46,88

Giresun: Yüzde 45,44

Kars: Yüzde 44,95

Erzurum: Yüzde 44,91

Van: Yüzde 44,60

ANADOLU İLLERİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Muğla gibi büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının 2022 ve 2023 yıllarında daha hızlı artış gösterdiğini, bu nedenle Anadolu illerinin fiyat artışı konusunda geriden geldiğini ifade etti. Ancak 2024 yılında Türkiye genelinde kiralarda yaşanan yükselişler ve faiz indirimi beklentisinin yatırımcıları yeniden konut sektörüne yönelttiği, bu nedenle özellikle Anadolu’daki illerde reel değer artışlarının dikkat çektiği belirtildi.

11 AYDA 1 MİLYON 265 BİN KONUT SATILDI

Konut satışları açısından da 2024 yılı oldukça hareketli geçti. Kasım ayında toplam konut satışları 153 bin 14 adet oldu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,60 artış gösterdi. Ancak bir önceki aya göre yüzde 7,3’lük bir gerileme yaşandı.

Kredili konut satışları ise kasım ayında 21 bin 804 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, aylık bazda yüzde 3,40, yıllık bazda ise yüzde 315’lik bir artışa işaret etti. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 16,40 artarak, 1 milyon 265 bin 388 adet seviyesine ulaştı.

2024 KONUT PİYASASINDA GÖZLENEN EĞİLİMLER

Uzmanlar, 2024 yılında konut sektörünün hem fiyat artışları hem de satış hacmi açısından dalgalı bir seyir izlediğini belirtiyor. Özellikle faiz indirimi beklentisi, yatırımcıları konut piyasasına yöneltirken, yüksek enflasyon ortamında reel değer artışının sınırlı kalması dikkat çekti. Anadolu illerindeki konut fiyatlarında yaşanan yükseliş, bölgesel kalkınmanın ve yerel ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.