Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İ

TRT'nin dijital platformu Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonu ile izleyici ile buluştu. Birinci sezonun sona ermesinin ardından, yeni sezon tarihi diziseverler tarafından mercek altına alındı.

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Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizi, bir gassalın hikâyesini konu edinmektedir. "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri ile gündemde geniş yer bulan dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, "Gassal 2. sezon ne zaman?" İşte Gassal 2. sezon tarihi...

Gassal 2. sezon tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan fragman Gassal 2. sezon tarihini gündeme taşıdı. Başrolünde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı. Kara komedi türünde kaleme alınan dizi, gasal olan Baki’nin duygu yüklü öyküsünü konu ediniyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? Gassal dizisi konusu nedir oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki’nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.



GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral’ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan’ın eşlik edeceği görülüyor.