Elektrik faturalarında yeni dönem! Sınırı aşan artık o destekten yararlanamayacak

Türkiye genelinde elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ödeme yöntemlerinde önemli değişiklikler yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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Türkiye'de elektrik faturalarında önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile yıllık 5.000 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimi yapan aboneler, devletin sağladığı destekten yararlanamayacak. Bu karar, özellikle yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin faturalarında artışlara yol açacak.

ENERJİ TASARRUFU VE ADİL MALİYET DAĞILIMI

Hükümet, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin toplumda daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla bu düzenlemeyi devreye soktu. Böylece, düşük tüketim yapan hanelerin enerji maliyetlerinden daha az etkilenmesi hedefleniyor.

TÜKETİM SINIRI AŞILDIĞINDA DAHA YÜKSEK FATURALAR

Yeni düzenlemeye göre, yıllık 5.000 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen mesken aboneleri, devlet desteği kapsamı dışında kalacak. Özellikle kış aylarında elektrik tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde bu durum vatandaşları finansal açıdan zorlayabilir.

FATURALARA YANSIMASI NE KADAR OLACAK?

Örneğin, aylık 417 kilovatsaat elektrik tüketen bir hanenin şubat ayı faturası, bu düzenleme sonrasında iki katına çıkabilir. Bu da daha önce 1.000 TL ödeyen bir ailenin yeni faturasında yaklaşık 2.000 TL ile karşılaşması anlamına geliyor.