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Alperen Şengün double-double yaptı Houston Rockets farklı kazandı

Alperen Şengün double-double yaptı Houston Rockets farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi.

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NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets'ın Trail Blazers'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 26 ve Dillon Brooks 22 sayı kaydetti.

Trail Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 21 ve Toumani Camara'nın 17 sayısı, üst üste 5 olmak üzere sezonun 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

Adem Bona'dan 12 sayı, 6 ribaunt

Indiana Pacers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 115-102'lik skorla geçti.

Doğu Konferansı 5'incisi Pacers'ta Pascal Siakam'ın 21 ve Myles Turner'ın 18 sayısı, sezonun 24. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 5, bu sezon 25. yenilgisini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı üretti. Kariyer sayı rekoru kıran Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125

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