Kayak sporları kabusunuz olmasın! Tedbirli olmak şart

Kış tatiliyle birlikte kayak merkezleri yoğunlaşırken, kayakla ilgili yaralanmalar da artıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Azboy, kayak yaparken alınması gereken tedbirlerin altını çizdi. Prof. Dr. Azboy, “Kayağa bağlı spor kazalarını çok görüyoruz. Kayak yaralanmaları, diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına ve bağ kopmalarına yol açabiliyor.” dedi.

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Okulların tatil olmasıyla birlikte aileler kayak tatillerine çıkarken, profesyonel sporcular ve amatörler de pistlere yöneliyor. Ancak her ne kadar eğlenceli olsa da, kayak yaparken karşılaşılan riskler göz ardı edilmemeli. Özellikle hız ve heyecanla yapılan kayaklar, yaralanmalara yol açabiliyor. Kayak kazalarının başında ise diz ve bağ yaralanmaları geliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Azboy, kayak sırasında yaşanabilecek sakatlanmalara karşı alınması gereken tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Azboy, kayak sporunun zorluklarına ve yaralanma risklerine dikkat çekerek, doğru eğitim ve kaliteli ekipmanla kayak yapmanın kazaları önlemek için kritik olduğunun altını çizdi.

BUNLARI SAKIN YAPMAYIN!

Kayak yapmaya başlarken dikkat edilmesi gereken aşamaları anlatan Prof. Dr. Azboy, “Kayak yapmaya başlayınca kademeli olarak riskli diye tabir edeceğimiz tarzda kaymaya başlamak gerekir. Ancak, kayak yapmaya heyecanla başladıklarında, bazı kişiler performanslarını artırma çabası içerisine girebiliyorlar. Bu durumda da kazalar yaşanabiliyor. Kayak yaralanmaları, özellikle diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına, bağ kopmalarına yol açabiliyor. Kayak kazalarında, menisküs, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağın aynı anda yırtılması gibi çoklu ligaman yaralanmaları görülebiliyor.” dedi.

İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

Bir yaralanma durumunda, zaman kaybetmeden ilk müdahalenin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Azboy, şu tavsiyelerde bulundu: “Kayak kazası sonrası ‘Bana bir şey olmadı’ dememek lazım. Etkilenen dize veya ayağa basmamak gerekiyor. Buz uygulaması yaparak, elastik bandaj sarıp, koltuk değneğiyle en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Ardından ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmek ve tedavi sürecine zamanında başlamak çok önemli.”

REHABİLİTASYON SÜRECİ: SABIRLI OLUNMALI

Kayak kazalarının tedavisinin ve rehabilitasyonunun uzun sürdüğünü belirten Prof. Dr. Azboy, “Çoklu bağ yaralanmalarının tedavi süreçleri uzun olabiliyor. Rehabilitasyon süreleri de maalesef uzun, bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Erken spora dönmek, yeniden bağ yaralanmalarına neden olabiliyor.” diye konuştu.

TEDBİRLİ VE GÜVENLİ KAYAK EĞİTİMİ ÖNERİSİ

Kayak yapılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Azboy, “Kayak yapmayın demiyoruz ama dikkatli olmak ve güvenli bir eğitim almak çok önemli. Her kayak sezonunda, Ocak, Şubat ve Mart aylarında onlarca hastamızı ameliyat ediyoruz. Ancak spora dönmeden önce etkili bir rehabilitasyon süreci geçirmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.