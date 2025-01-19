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Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor

Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor

İsrail'in 1 yıldan uzun süredir soykırıma devam ettiği Filistin topraklarında ateşkes sağlandı. Gazze Şeridi'nde bugün Türkiye saati ile 12.15'te yürürlüğe giren ateşkesle birlikte yüzlerce Filistinli evine dönmek üzere yola koyuldu.

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Aylardır Han Yunus kentine sığınan Filistinliler, Refah kentindeki Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilen Filistinliler de evlerine dönmeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Al- Saftawi caddesinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönen Filistinliler, yol kenarında kullanamaz hale gelen İsrail ordusuna ait bir askeri araçla karşılaştı. Öte yandan Gazze kentindeki Filistinliler, ateşkesi sevinç gösterileriyle kutladı.
   
Savaştan kalan enkazların üstüne çıkan çocuklar, Filistin bayrağını dalgalandırdı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 45 binden fazla Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü.

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