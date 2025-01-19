35 milletvekili Özgür Özel'e karşı muhtıra mektubuna imza attı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Yazar Talat Atilla, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı muhtıra hazırlığı içinde olduğunu, isyan mektubuna 35 milletvekilinin imza attığını söyledi. Atilla, bu gelişme üzerine İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğini aktardı.

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CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı videonun yankıları sürerken, partide yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yazar Talat Atilla, tv100'de canlı yayınlanan programında CHP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Özel'e 'Beceremediniz artık gidin' mektubu

CHP'de dengelerin her geçen gün değiştiğini söyleyen Atilla, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e muhtıra verme hazırlığında olduğu biliniyor. Benim aldığım bilgilere göre 35 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun açtığı sayfaya imza attı. Bunun mektup olarak verileceğine dair bilgi aldım. Mektubun özeti de 'beceremediniz artık gidin' şeklinde. İkinci aşamasında sanırım olağanüstü kongre talepleri olacak. Bir bilgi daha vereyim. Son gelişmelere istinaden İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğine dair bilgim var."