BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  SPOR

Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler

Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Göztepe puanını 34'e yükseltirken 4.sırada yer alıyor.

Abone ol

Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. İç sahada 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, Antalyaspor'u 1-0'la geçerek seriyi 9 çıkardı.

1. dakikada orta sahadan aldığı topu hızla süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

3. dakikada hakem Çağdaş Altay'ın telsiz ve kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle maç yaklaşık 2 dakika durdu.

8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0

27. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Juan'ın ara pasında Matsuki'nin şutunu kaleci Kenan Piric, güçlükle dışarı çeldi.

35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti.

45. dakikada Göztepe savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Gaich, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Lis'in üzerine vurdu.

60. dakikada Tijanic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda top, kaleci Kenan Piric de kaldı.

68. dakikada Djenepo'un sol kanattan ortasında takım arkadaşına çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter'in vuruşunda defanstan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı attı.

90+4. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Lis'de kaldı.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis (Dk.89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk.84 Ahmet Ildız), Mutsuki (Dk.68 Victor Hugo), Juan (Dk.89 Ogün Bayrak),

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri (Dk.58 Djenepo), Kuluzinski, Samudio, Larsson (Dk.86 Townsend), Van de Streek (Dk.86 Petrusenko), Gaich (Dk.73 Mert Yılmaz),

Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural, Dk.49 Emrecan Uzunhan (Onvo Antalyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı
Heybedeki turpların büyüğü bu mu? Devletin elinde liste var operasyon yapılacak
Heybedeki turpların büyüğü bu mu? Devletin elinde liste var operasyon yapılacak
Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor
Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor
35 milletvekili Özgür Özel'e karşı muhtıra mektubuna imza attı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
35 milletvekili Özgür Özel'e karşı muhtıra mektubuna imza attı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
Kamu araçları e-ihale ile satışa çıktı! Fiyatlar belli oldu
Kamu araçları e-ihale ile satışa çıktı! Fiyatlar belli oldu
İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı
İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı!
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı!
Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Emeklileri heyecanlandıran açıklama
Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Emeklileri heyecanlandıran açıklama