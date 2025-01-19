Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Göztepe puanını 34'e yükseltirken 4.sırada yer alıyor.Abone ol
Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. İç sahada 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, Antalyaspor'u 1-0'la geçerek seriyi 9 çıkardı.
1. dakikada orta sahadan aldığı topu hızla süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.
3. dakikada hakem Çağdaş Altay'ın telsiz ve kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle maç yaklaşık 2 dakika durdu.
8. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt nedeniyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonucu verildi. 1-0
27. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Juan'ın ara pasında Matsuki'nin şutunu kaleci Kenan Piric, güçlükle dışarı çeldi.
35. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Kenan Piric, çizgi üzerinde kontrol etti.
45. dakikada Göztepe savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Gaich, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Lis'in üzerine vurdu.
60. dakikada Tijanic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda top, kaleci Kenan Piric de kaldı.
68. dakikada Djenepo'un sol kanattan ortasında takım arkadaşına çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter'in vuruşunda defanstan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı attı.
90+4. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Lis'de kaldı.
Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis (Dk.89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk.84 Ahmet Ildız), Mutsuki (Dk.68 Victor Hugo), Juan (Dk.89 Ogün Bayrak),
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri (Dk.58 Djenepo), Kuluzinski, Samudio, Larsson (Dk.86 Townsend), Van de Streek (Dk.86 Petrusenko), Gaich (Dk.73 Mert Yılmaz),
Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural, Dk.49 Emrecan Uzunhan (Onvo Antalyaspor)