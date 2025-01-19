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Kayıp engelliden 12. günde acı haber!

Kayıp engelliden 12. günde acı haber!

Bursa'da 12 gün önce babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in, bugün AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Necmettin Sönmez, 8 Ocak’ta babası Muhittin Sönmez (75) ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı'ya alışverişe gitti.

Babasının elini bırakan Sönmez, çarşıdaki kalabalığın arasında kayboldu. Muhittin Sönmez oğlunu bulamayınca, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Tarihi Kapalı Çarşı'dan itibaren tüm güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekipler, Necmettin Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçtiğini tespit etti.

Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler, Sönmez'in Zeyniler Mahallesi üzerinden orman yoluna ilerlediğini gördü. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in, bugün AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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