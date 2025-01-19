Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs’ta 2025 yılı asgari ücreti belli oldu. Karar oy çokluğuyla kabul edilirken, işçi temsilcileri karara 'hayır' oyu verdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 2025 yılına ait asgari ücret belirlendi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, net 37 bin 818 TL, brüt ise 43 bin 469 TL olarak açıklandı. Eylül 2024'te belirlenen 35 bin 188 TL'lik asgari ücrete yüzde 7,5 oranında zam yapılarak yeni tutar resmiyet kazandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun aldığı karar, oy çokluğuyla kabul edilirken işçi temsilcileri bu karara 'hayır' oyu verdi. İşçi temsilcileri, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında yapılan zammın yetersiz olduğunu savunarak işçilerin yaşam standartlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI

KKTC’de belirlenen yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı şu şekilde açıklandı:

Saatlik ücret: 250.78 TL

Günlük ücret: 2 bin 6.26 TL

Haftalık ücret: 10 bin 31.30 TL

Bu dağılım, özellikle saatlik ve günlük çalışan işçilerin gelirlerinin daha net anlaşılabilmesi için kamuoyuna duyuruldu.

KARARA İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki kararı, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, karara yönelik 10 günlük bir itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde tarafların karar hakkında itirazlarını sunma hakkı bulunuyor.

Komisyonda işçi temsilcilerinin karara 'hayır' oyu vermesi, çalışanlar arasında geniş yankı buldu. İşçi temsilcileri, yüzde 7,5 oranındaki zammın, yükselen hayat pahalılığı ve temel gıda fiyatları karşısında işçilerin geçim sıkıntısını hafifletmekte yetersiz kaldığını belirtti.