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Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imza töreni düzenlendi

Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imza töreni düzenlendi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenledi. Norveçli teknik adam imza töreninde “Hayal kırıklıklarınızı ve ne istediğinizi biliyorum. Artık ileriye bakma vakti, Beşiktaş zaferleri hak ediyor.” dedi.

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Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da katıldığı imza töreni düzenlendi. 51 yaşındaki isim, 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı ve soruları yanıtladı.

Beşiktaş Başkanı Adalı imza töreninde yaptığı açıklamada, "Camiamızdan yapılanma için 1.5 yıl istemiştik. İlk adımı bugün atıyoruz. Gerek yapılanma gerekse transfer politikası konularında önemli ölçüde hem fikiriz. Mevcut kadro yapısını ne ben ne de hocamız kurdu. O nedenle bu kadroyu yeniden ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş’ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Bu durumun oyuncularımızın da üzerine pozitif etki yapacağına inanıyor ve onların potansiyellerine güveniyoruz. Camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik için çağırıyorum. Her durumda takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum.

İki üç tane ciddi hocayla görüşerek bu noktaya geldik. Beşiktaş'ın içinde olduğu duruma rağmen isteklerimizi ilettim. İçinde olduğumu mali ve idari durumu anlattım. Cesareti beni hocayla başlama kararına yöneltti. Diğer görüştüğüm hocaların biraz daha çekimser kalması, Ole'nin ise 'Ben bu işi yaparım' demesi beni bu anlaşmaya itti.

Evet sezon sonunda bir seçim var ama Ole'nin sözleşmesine bunun için özel bir madde yok. 1,5+1 yıl yaptık. 1,5 yıl sonra yeniden görüşeceğiz. Zaten 6 aylık bir kontrat yapmanın bir manası yok. 6 ay da kalmadı, 5 ay kaldı zaten. Solskjaer'e Yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sezon için ise 2.4 milyon euro maaş ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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