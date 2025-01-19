6 gollü Konyaspor - Kasımpaşa maçında kazanan yok!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı. Konyaspor 21, Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi; maçta iki takım da son dakikalara kadar üstünlük mücadelesi verdi.

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Konyaspor’un gollerini 20 ve 63. dakikalarda Blaz Kramer ve 82. Dakikada Umut Nayir, Kasımpaşa’nın gollerini ise 53. Dakikada Josip Brekalo, 70. Dakikada Gökhan Gül ve 87. Dakikada Antonin Barak kaydetti.

Yeşil-beyazlılar bu beraberlikle puanını 21’e yükseltirken, Kasımpaşa da 22 puana çıktı.