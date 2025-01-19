Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 69. ile 71. dakikada Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de 45 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada aradaki puan farkını 6'ya düşürerek takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı ve ligde son sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak, Adana Demirspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Adana Demirspor 0 - 4 Fenerbahçe

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! Fenerbahçe, Cenk Tosun'un attığı golle 4-0 öne geçti! Sağ kanattan Amrabat'ın ortasında tecrübeli golcü arka direkte kafayla topu ağlara yolladı.

74'GOL! Dzeko skoru 3-0'a getirdi! En-Nesyri sol kanattan çok iyi taşıdığı topu ceza alanı içindeki Dzeko'yla buluşturdu. Dzeko topu ağlara yolladı.

71'GOL! Fenerbahçe'de En-Nesyri bir kez daha sahneye çıktı! Tadic'in bu kez sağ kanattan çevirdiği topu ceza alanı içinde En-Nesyri kafayla ağlara gönderdi! Skor 2-0 oldu!

69'GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti! Tadic'in sağ kanattan adrese teslim ortsında En-Nesyri kleye yakın mesafeden tek vuruşla topu ağlara yolladı.

63'GOL İPTAL! Fenerbahçe'nin İrfan Can Kaheci ile bulduğu gol öncesindeki faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

62'Fenerbahçe'de İrfan Can çalımlarla rakip kaleye sokuldu. İrfan Can'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

59'Fenerbahçe'de Osayi sağ çaprazdan ceza alanı içine girdi. Osayi'nin pasında topla buluşan Dzeko topu bekletmeden kaleye göndermek istedi ancak son anda Adana Demirspor savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

56'KIRMIZI KART! Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, Mert Müldür'e yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

50'Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Edin Dzeko ceza sahasının solundan pasını verdi. Penaltı noktasında En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciyi geçen top direğe çarparak ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun başında İrfan Can'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

42'Ceza sahasında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

33'Ani gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan içeri giren İzzet, pasını içeri aktardı. Alioui ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalei İrfan Can'ı geçemedi.

26'Fenerbahçe'de sağ kanatta hareketlenen Oğuz Aydın ceza alanı içindeki İrfan Can'ı topu buluşturdu. İrfan Can müsait pozisyonda topu kaleci Deniz'e nişanladı.

24'DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Fred'in ceza alanı içine ortasında En-Nesyri kaleye yakın mesafeden topa dokundu ancak, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20'Fenerbahçe'de Kostic sol kanatta çizgiye indi. Kostic ceza alanı içine ortasını yaptı. Kaleci Deniz yükseldi ve topu alarak, tehlikeyi bölgeye gitmesine vermedi.

14'Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür'den etkili bir kafa vuruşu geldi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12'Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol kanatta çizgiye indi. Dzeko'nun ceza alanı içine çevirmek istediği topu Adana Demirspor savunması kornere yolldı.

8'Fenerbahçe'de Levent sol kanattan hızla ilerledi. En-Nesyri'nin koşu yoluna iyi bir top yolldı ancak Adana Demirspor savunması En-Nesyri'nin topla buluşmasına izin vermedi.

1'İlk düdük geldi ve Adana'da maç başladı.

Adana Demirspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Kostic, Levent, Djiku, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko