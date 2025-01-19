BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  DÜNYA

Papa'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Papa'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Papa Franciscus, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, arabuluculara teşekkür etti ve taraflara anlaşmaya uyma çağrısında bulundu. İnsani yardımların hızlandırılmasını isteyen Papa, İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için diyalog ve barış vurgusu yaptı.

Abone ol

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkes dolayısıyla arabuluculara teşekkür ederken, taraflara bu anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Papa Franciscus, anlaşmaya yönelik çabalarından ötürü arabuluculara duyduğu minneti dile getirerek, "Barış için aracılık etmek güzel bir iş. Bu önemli sonucu sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum. " dedi.

Anlaşmanın taraflarına da seslenen Papa, "Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları hususların hemen uygulanmasını ve tüm rehinelerin nihayet evlerine dönerek sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik insani yardımlara da dikkati çeken Papa, "İnsani yardımların Gazze halkına daha hızlı ve daha büyük miktarda ulaşmasını ümit ediyorum. Çünkü buna acilen ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, İsrail ve Filistin'e uzun vadeli çözüm için de çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasi otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için adil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum. Herkes diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa 'evet' diyebilmeli."

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
UEFA, Cüneyt Çakır'a görev verdi: Milli futbolcunun maçına atandı
UEFA, Cüneyt Çakır'a görev verdi: Milli futbolcunun maçına atandı
Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imza töreni düzenlendi
Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer imza töreni düzenlendi
Kayıp engelliden 12. günde acı haber!
Kayıp engelliden 12. günde acı haber!
2024'te çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise 2 milyar 90 milyon TL ceza
2024'te çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise 2 milyar 90 milyon TL ceza
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer imzayı attı! Transfer sözleri, maaşı da açıklandı
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer imzayı attı! Transfer sözleri, maaşı da açıklandı
Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler
Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı