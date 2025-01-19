Gazze'de ateşkesin ardından Kızılhaç 3 kadın rehineyi teslim aldı

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den beri süren çatışmalar, bugün ateşkesin yürürlüğe girmesiyle son buldu. Esir takası kapsamında üç İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı açıklandı; bu süreçte insani yardımların Gazze'ye ulaşmaya başladığı ve BM konvoylarının bölgeye giriş yaptığı bildirildi.

Abone ol

İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir takası süreci başladı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

tv100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya canlı yayında Batı Şeria'dan gelişmeleri aktarmaya devam ederken, serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan birisinin yakını slogan attığı için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İSRAİL BASINI: KIZILHAÇ REHİNELERİ ALDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağlı bir ekip, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri teslim aldı.

Serbest kalan rehinelerin ismi:

Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Doron Shtenber Khir (31)

KIZILHAÇ BEKLİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası saat 17.00'de üç İsrailli kadın rehinenin serbest kalmasıyla başlayacak. Rehineleri teslim alacak Kızılhaç Komitesi hazır bekliyor.

BM KONVOYU GAZZE'YE GİRİYOR

BM'nin Filistin Mülteci Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada "binlerce kamyonun yiyecek ve unla dolu olarak Gazze'ye girmeyi beklediğini duyuyoruz" bilgisi verildi. Açıklamadan kısa süre sonra konvoy Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

BOMBARDIMANDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Gazze'de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

3 REHİNE 17.00'DE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail, Gazze'deki ateşkesin resmen başladığını duyurdu.İsrailli 3 rehinenin serbest bırakılma saati ise 16:00 (TSİ 17:00) olarak açıklandı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde bugün serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isimlerini paylaştı.

Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Doron Shtenber Khir (31)

İSRAİL AÇIKLADI: LİSTE ELİMİZE ULAŞTI

Hamas'ın, 3 kadın rehineyi serbest bırakacağını açıkladığı liste İsrailli yetkililere ulaştı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, rehinelerin isimlerinin verildiği bildirildi. İsimlerin alındığı doğrulandı ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam etti ve ateşkes henüz yürürlüğe girmedi.

AŞIRI SAĞCI BAKAN İSTİFA ETTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinden istifa etti. Ateşkes karşıtı Ben-Gvir, Güvenlik Kabinesi'nde gerçekleşen ateşkes oylamasında karşı oy kullanmıştı.

HAMAS: LİSTEYİ VERDİK

İsrail ile ateşkes anlaşmasına varan Hamas, serbest bırakılacak üç rehinenin isimlerinin yazılı olduğu listeyi verdiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, serbest bırakılacak kişilerin isimlerinin Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

'İSİMLERİNİ ALANA KADAR BAŞLAMAYACAK'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi.

HAMAS: TEKNİK SORUN VAR, ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas ise ateşkese bir kez daha bağlığını bildirdi. Filistinli grup, ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı.

İSRAİL REFAH'TAN ÇEKİLİYOR

Gazze halkı ateşkesi tedirginlikle beklerken Filistin basını, İsrail güçlerinin Refah bölgesinden Mısır ile Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna doğru çekilmeye başladığını bildirdi.

PEKİ BUNDAN SONRA, İLK 42 GÜN NELER OLACAK?

Anlaşmanın ilk 42 günlük aşamasında, İsrail hava kuvvetleri esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat boyunca Gazze üzerindeki faaliyetlerini durduracak.

İsrail hükümetinin onayladığı bakanlar kurulu kararına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün esir takasının yerel saatle 16.00’dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASI

Altı hafta sürecek birinci aşamada Hamas, aralarında çocuklar, kadın askerler, siviller ve 50 yaş üstü erkeklerin de bulunduğu 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Buna karşılık İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

Ardından İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

İKİNCİ AŞAMA

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan daha fazla Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında, çoğu erkek asker olmak üzere hayatta kalan tüm esirleri serbest bırakacak.

İsrail, Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki sınır bölgesi olan Philadelphi Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'den “tamamen çekilmeye” başlayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

İkinci aşamanın koşullarının yerine getirilmesi halinde, kalan esirlerin cesetleri, uluslararası gözetim altında yürütülecek üç ile beş yıllık bir yeniden inşa planı karşılığında teslim edilecek.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Gazze'de tutulan bir rehinenin cesedine ulaşıldığını belirtti.

GAZZELİLER NE ZAMAN EVLERİNE DÖNECEK?

İsrail, Netzarim'den 22 Ocak'ta çekilecek.

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.