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Joe Biden: Anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum

Joe Biden: Anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkesin başlamasından memnuniyet duyduklarını ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını beklediğini açıkladı. Biden, ateşkesin diplomatik çabaların sonucu olduğunu belirtirken, bölge barışında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de başlayan ateşkesten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum." dedi.

Biden, görevdeki son gününde ziyaret ettiği South Carolina'da Gazze'de başlayan ateşkesle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Biden, söz konusu anlaşma için uzun süre diplomatik anlamda uğraştıklarını ve en sonunda bu anlaşmaya varılmasından çok memnun olduklarını vurguladı.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının, kendisinin mayıs ayında sunduğu taslağın hemen hemen aynısı olduğunu kaydeden Biden, "Bunca acı, yıkım ve can kaybından sonra bugün Gazze'de silahlar sustu. Bu, 31 Mayıs'ta ana hatlarını paylaştığım anlaşmaydı." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasıyla, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bölge barışı için önemli bir mesafe katedildiğine inandığını söyleyen Biden, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Amerika'yı bölgede daha geniş bir savaşa sürükleme riskini göze aldım. Eğer izlediğim yolu terk etseydim, bugün gördüğümüz ateşkese ulaşamayacağımıza karar verdim. Şimdi ise bölge temelden değişmiş durumda." diyen Biden, "İran'ın son birkaç on yılın en zayıf noktasında olduğunu, Hamas ve Hizbullah'ın da ciddi şekilde zayıflatıldığını" savundu.

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