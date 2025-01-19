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Kassam Tugayları'ndan esir takası sonrası ilk açıklama

Kassam Tugayları'ndan esir takası sonrası ilk açıklama

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'de rehin tutulan 3 İsrailli serbest bırakılırken, İsrail'in de 90 Filistinliyi serbest bırakacağı açıklandı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu belirterek İsrail'in de anlaşmaya uyması gerektiğini vurguladı ve Aksa Tufanı Harekatı'nın bölgede yeni denklemler ortaya çıkardığını ifade etti.

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas’ın ateşkese bağlı olduğunu belirterek, arabuluculara İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlamları için çağrıda bulundu.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması uygulamaya girdi. Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı serbest bırakıldı. İsrail de 90 Filistinliyi serbest bırakacak.

Ebu Ubeyde esir takasının ardından yaptığı ilk açıklamada; Aksa Tufanı'nın üzerinden 471 gün geçtiğini kaydederek; "Geçici işgalin tabutuna son çiviyi çakan tarihi Aksa Tufanı Harekatı'nın üzerinden 471 gün geçti. Halkımızın büyük fedakarlıkları ve akan kanı boşuna olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Halkımız görülmemiş fedakarlıklar yaptı"

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü, "Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde Hamas'ın ateşkes koşullarına uyduklarını kaydederek, İsrail'e de ateşkese uyma çağrısında bulundu ve "Kardeş güçlerle 15 ay İsrail'e karşı savaştık. Büyük bir direniş görüntüsü verdik. Ateşkes anlaşmasına uyuyoruz. İsrail'de uymalı, İsrail'in ihlali süreci tehlikeye atar." dedi.

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