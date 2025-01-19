Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan Epifani affı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla 613 mahkumu serbest bırakacak af kararnamesi imzaladı. Kavelaşvili, affedilen mahkumların ailelerine dönerek topluma uyum sağlamalarını temenni ettiğini açıkladı.Abone ol
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesindeki Ortodoks Hristiyanların bugün kutladığı Epifani Bayramı vesilesiyle hapishanelerdeki 613 mahkumu serbest bırakacak af kararnamesi imzaladı.
Kavelaşvili, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla ülke genelinde toplam 613 mahkum için af kararnamesi imzaladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, affedilen kişilere, ailelerine dönme ve topluma yeniden uyum sağlama fırsatı verildiğini belirtti.