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Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Başbakanı'nı kabul edecek

Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 20 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı resmî ziyarette, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasının ele alınacağını açıkladı. Görüşmelerde Türkiye-Slovakya iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların değerlendirileceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico’nun 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye’ye yapacağı resmî ziyarete ilişkin açıklama yayımladı.

İletişim Başkanı Altun açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak Pazartesi günü ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edeceklerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Fico’yu daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak olup, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dâhil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri “stratejik ortaklık” düzeyine çıkaracak Ortak Bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir.”

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