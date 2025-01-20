CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatılan Aydın'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Aydın'ın, en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada Aydın, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video, içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İşlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapan Aydın, savcılığın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantılarda söylediği ifadeleri partisinin kurumsal hesabından paylaşılması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü.

GÖZALTI NEDENİ PAYLAŞIMLA İLGİLİ

Gözaltına alınma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşım olduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın avukatlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ise gözaltı kararı olmadan müvekkilinin sabah saatlerinde evine 8 polis geldiğini ve adliyeye getirildiğini söyledi. Binici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daha önce Bakan Yardımcısı görevinde bulunması nedeniyle siyasi kimliği olduğunu da savcılıkta belirttiklerini aktardı.

Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

BAŞKANLIĞI YENİ DEVRALMIŞTI

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.

CEM AYDIN KİMDİR?

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı adaylığını 20 Kasım’da Genel Merkez’de basın toplantısıyla duyurdu. Mevcut Başkan Gençosman Killik’in de destek verdiği toplantının ardından Aydın, tek aday olarak kurultaya geldi.

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görev yaptığı Beylikdüzü’nde doğdu ve büyüdü. 1996 doğumlu olan Aydın, Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yapan Aydın, 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeydi. Kısa süre sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yardımcısı olarak da görev aldı.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesi. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yaptı.