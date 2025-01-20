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Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkan seçildi

Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkan seçildi

İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde Florentino Perez, karşısına aday çıkmayınca seçim komitesi tarafından yeniden başkan seçildi.

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Kulüp yaptığı resmi açıklamada, seçim komitesinin kulüp yönetimini yenilemek için gerçekleştirdiği toplantıda, tek aday olan Florentino Perez'in kulüp başkanlığının gelecek 4 yıl daha devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

Başka aday olmadığı için kulüp üyeleri arasında oylama yapılmadan tekrar başkan seçilen Perez ile ilgili seçim komitesi, "Kulüp yönetmeliğinin 40. maddesinin E bölümü 2. bendi uyarınca, Sayın Florentino Perez Rodriguez, Real Madrid'in başkanı ilan edildi." açıklamasında bulundu.

İspanyol kulübünde ilk 2000-2006 döneminde başkanlık yapan, ardından 1 Haziran 2009'da tekrar başkan seçilen 77 yaşındaki Perez, normal şartlarda 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.

Diğer yandan La Liga'nın 20. haftasında sahasında Las Palmas'ı 4-1 yenen Real Madrid, en yakın rakipleri Barcelona ve Atletico Madrid'in haftayı puan kayıplarıyla kapatmasından yararlanarak, yeniden liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Fabio Silva'nın golüyle Las Palmas karşısında yenik duruma düşen Real Madrid'in galibiyet gollerini Kylian Mbappe (Dk. 18 ve Dk. 36), Brahim Diaz (Dk. 33) ve Rodrygo (Dk. 57) attı.

Milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.

Puanını 46 yükselten lider Real Madrid'i, Atletico Madrid (44), Barcelona ve Athletic Bilbao (39) izliyor.

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